Messi dice addio, i tifosi in protesta davanti al Camp Nou: “Bartomeu dimettiti”

Messi nel pomeriggio ha comunicato al Barcellona che è pronto all’addio. I tifosi blaugrana in serata si sono radunati, nonostante le restrizioni che vietano gli assembramenti, davanti al Camp Nou per fare una piccola manifestazione davanti agli uffici, vuoti ovviamente, del club catalano. I tifosi dunque hanno gridato “Bartomeu dimettiti” puntando il dito contro la gestione dell’attuale presidente del club e chiedendo a Messi di restare in azulgrana nonostante l’addio sembra ormai cosa fatta dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League.

Foto: sito AS