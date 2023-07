Messi di nuovo al Camp Nou? Jorge Mas: “Organizzeremo qualcosa con il Barcellona”

Lionel Messi, da quando è andato via dal Barcellona per i problemi finanziari dell’era pre-Laporta, non ha avuto un degno addio. Non è un caso che Joan Laporta vorrebbe organizzare un degno saluto all’argentino. Un assist arriva da Jorge Mas, uno dei proprietari dell’Inter Miami, che a Sport ha dichiarato: “Non so se organizzeremo un’amichevole o cosa, ma qualcosa faremo. Quando aprirà il nuovo Camp Nou vogliamo che Messi saluti i suoi tifosi nel migliore dei modi”.

Foto: Instagram Argentina