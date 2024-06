Messi da record, primo argentino a giocare 7 edizioni della Copa America

Lionel Messi è diventato il primo argentino della storia a giocare sette diverse edizioni della Copa America. Il giocatore, pallone d’oro in carica, ha così parlato a fine gara: “Sono felice di poter continuare ad essere in nazionale e di poter partecipare ad un’altra competizione ufficiale. Dico sempre che non sono il tipo che si concentra su questo tipo di record o altro, mi godo semplicemente questa Copa América. Noi cercheremo sempre di dare il massimo, a volte giocando meglio, a volte giocando peggio, ma cercando sempre di dare il massimo e di lottare in ogni partita come abbiamo sempre fatto”.

Sulla partita vinta con il Canada: “Abbiamo la pazienza di tenere la palla, di spostarla da una parte all’altra. Oggi per noi è stato difficile trovare gli spazi. La maggior parte degli avversari gioca diversamente da noi. Dobbiamo continuare ad avere quella pazienza e ad avere il controllo per quando arriverà la nostra opportunità. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, molto fisica, nel primo tempo c’era poco spazio. Per fortuna abbiamo trovato velocemente il gol nel secondo tempo”.

Foto: Instagram Argentina