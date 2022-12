Messi contro Lahoz: “La FIFA non può mandare un arbitro che non è all’altezza della partita”

Grande protagonista del quarto di finale di Qatar 2022 vinto dalla sua Argentina ai rigori contro l’Olanda, Lionel Messi ha attaccato l’operato dell’arbitro Lahoz al termine della sfida: “Sono contento e sollevato, abbiamo sofferto molto ma ce l’abbiamo fatta ed è impressionante. Non voglio parlare dell’arbitro, credo che le persone abbiano visto ciò che è successo. La Fifa non può mettere un arbitro che non è all’altezza in una partita di questa importanza”. E sulla Croazia, prossima avversaria della Selección: “Hanno dimostrato di essere una grande squadra e a tratti hanno giocato alla pari col Brasile. Lavorano da tempo con lo stesso allenatore, si conoscono molto bene”.

Foto: Instagram Messi