Messi: “Continuare in Nazionale dopo la Copa America? Non lo so, al momento penso solo alla finale”

Leo Messi potrebbe dire addio dopo la Copa America 2024, con la finale di questa notte contro la Colombia.

Intervistato da El Mundo Deportivo, Messi ha così parlato: “Sappiamo che tutte le Copa America sono molto difficili, tutte le competizioni ufficiali sono molto dure. Dipende da piccoli dettagli rimanere fuori. Negli incroci ci sono 90 minuti e ci sono i rigori, non ci sono i tempi supplementari come negli Europei”, ha analizzato La Pulga.

Entrando più in profondità del discorso Argentina e affrontando il futuro che lo attende: “Giocare un’altra Copa America? No. Al momento non mi piace pensare ad altro, mi diverto e vivo giorno per giorno e vedo cosa mi succede. Quando non abbiamo ottenuto risultati abbiamo avuto difficoltà. Ora, con quello che stiamo passando, mi sto godendo giorno per giorno”.

Concludendo: “Sarà così fino a quando sarà necessario, fino a quando sentirò di non poterne più”.

