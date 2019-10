Rompe il silenzio Lionel Messi. La stella del Barcellona ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TyC Sports, questi i passaggi più significativi: “Mi sarebbe piaciuto essere campione del mondo con l’Argentina, ma non penso che cambierei nulla nella mia carriera. Questo mi è toccato, quello che Dio ha dato a me, e credo che sia abbastanza. Da bambino assolutamente non sognavo nemmeno tutto ciò che poi ho vissuto dopo. Non avrei mai sognato di vivere tutto ciò: è molto più grande di quanto potessi immaginare”, ha confessato Messi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona