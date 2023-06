Messi conferma: “Non torno al Barcellona, vado all’Inter Miami”

Intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo e Sport, Lionel Messi ha rotto il silenzio e confermando il suo futuro a stelle strisce all’Inter Miami: “Non torno al Barcellona, andrò all’Inter Miami. Ho preso la decisione che andrò a Miami. Non è ancora chiusa al cento per cento. Mi mancano alcune cose ma abbiamo deciso di continuare su questa strada strada. In Europa sarei andato solo al Barcellona”.

Foto: Instagram Messi