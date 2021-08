Messi: “Al PSG per vincere la Champions. Verratti come Xavi e Iniesta”

Durante la conferenza stampa di presentazione al Paris Saint-Germain, Lionel Messi ha risposto ad alcune domande dei giornalisti circa le sue ambizioni a Parigi e circa Marco Verratti. Ecco le parole dell’argentino:

“Qui c’è una squadra completa, sono stati fatti acquisti importanti per vincere la Champions. Io sono qui per aiutare, per dare il massimo e per riuscire a ottenere il massimo. Il mio obiettivo è vincere altre Champions e sono convinto di essere al posto giusto. Verratti come Xavi e Iniesta? Sì, senza dubbio. Sono anni che dimostra di essere un grandissimo giocatore, il migliore al mondo nella sua posizione. Il Barcellona l’ha cercato, ora le cose si sono capovolte e sono venuto io a giocare da lui. Lo conosco anche personalmente, è un ragazzo spettacolare”.

Foto: Twitter Al Thani