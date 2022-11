Messi come Maradona: otto gol ai Mondiali con l’Argentina

Partita bloccata tra Argentina e Messico, poi il lampo del fuoricalsse. Al 65′ l’Albiceleste passa in vantaggio con un guizzo di Lionel Messi che trova l’ottava rete in un Mondiale e per lui c’è anche un risultato storico. Messi, infatti, ha eguagliato il numero di reti siglate in carriera da Diego Armando Maradona. ai Mondiali e lo ha fatto con lo stesso numero di partite disputate dal “Pibe de Oro“.

Foto: Instagram Argentina