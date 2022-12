Messi chiede aiuto a Maradona: “Dai Diego, facci segnare il rigore”

Durante i calci di rigore di Argentina-Francia, la tensione era palpabile. I giocatori dell’Argentina non hanno sbagliato un tiro dagli 11 metri, mentre per i francesi due errori si sono rivelati fatali. Le telecamere, invece, durante la realizzazione dagli 11 metri, hanno inquadrato Lionel Messi, che ha esplicitamente chiesto aiuto a Maradona prima del rigore decisivo di Montiel, come si può leggere dal labiale di Leo: “Dai Diego, facci segnare”. Maradona, da buon fratello maggiore della Pulce, ha accolto la richiesta d’aiuto di Messi, il resto è storia.

Foto: Instagram Maradona