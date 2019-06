Messi carica l’Argentina: “Dobbiamo alzare subito la testa, avremo altre occasioni”

Leo Messi prova a caricare l‘Argentina dopo la sconfitta contro la Colombia all’esordio in Copa America. Queste le parole della Pulce in conferenza stampa: “Dobbiamo prendere le cose positive, alzare la testa e continuare. Questo è solo all’inizio e ce ancora molto da fare. Non volevamo iniziare così, ma avremo altre occasioni. Sarà difficile per noi accettare questa sconfitta e assimilarla, ma dobbiamo pensare già alla prossima gara”.

Foto: The Sun