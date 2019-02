Messi carica il Barcellona: “Voglio il Triplete. Contro il Real Madrid…”

Leo Messi carica il Barcellona in vista del ritorno della semifinale di Coppa del Re contro il Real Madrid, in programma mercoledì al Bernabeu (l’andata si era chiusa sull’1-1). Queste le parole della Pulce riportate da Marca: “Non buttiamo via nessuna competizione, voglio vincere tutto per il Triplete. La prima cosa da fare è quella di concentrarsi alla partita contro il Real, considerato che siamo ad un passo dalla finale di Coppa. Le prestazioni? Non possiamo sempre giocare ad un livello alto, abbiamo attraversato una striscia in cui, essendo onesti, non abbiamo fatto il nostro miglior calcio e questo ha reso più difficile vincere. Quando il gioco scorre pulito, le cose vanno da sole”,

Foto: Twitter ufficiale Barcellona