Messi: “Sono davvero felice di essere qui, voglio vincere ancora”

È in corso la presentazione di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Queste le prime parole dell’attaccante argentino in conferenza stampa:

“Voglio ringraziare il presidente. Tutti sanno che il mio addio al Barcellona è stato davvero difficile da gestire, perché dopo tanti anni ho dovuto cambiare. Sono davvero felice di essere qui, mi sto godendo ogni momento con la mia famiglia e prima di tutto voglio iniziare ad allenarmi presto e iniziare una nuova tappa della mia carriera. Voglio ringraziare il presidente, Leonardo e tutto il club per come mi hanno accolto sin dal comunicato di separazione col Barcellona. È stato rapido e semplice chiudere l’accordo con questo club. Sono qui con la felicità e la speranza di vincere ancora. Ringrazio anche le parole di Parigi perché l’accoglienza è stata sorprendente e non manca nulla affinché io possa essere felice qui. Insieme saremo felici e lotteremo insieme per ottenere gli obiettivi di questo club”.

Foto: Twitter PSG