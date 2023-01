Messi: “Avrei voluto ricevere la Coppa del Mondo da Diego. Sarebbe stato un momento storico per il calcio”

Lionel Messi attaccante del PSG e della Nazionale argentina, è tornato a parlare dopo aver vinto i Mondiali in Qatar. Lo ha fatto con Urbana Play, dove ha ripercorso il mese del Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “Con l’Olanda la gara emozionalmente più difficile. Ho esultato come Topo Gigio, è stato qualcosa di estemporaneo. Non mi è piaciuto però quello che ho fatto dopo, mi riferisco all’episodio in cui ho urlato “vai via, via”. Ero teso, nervoso, non ero lucido. E non mi piace che rimanga quel tipo di immagine. Non mi appartiene. Dopo la vittoriadel Mondiale, anche per come è maturata, la nostra vita è cambiata, è accaduto un qualcosa di impressionante, abbiamo realizzato un sogno, a livello personale l’ho raggiunto dopo averlo inseguito per quasi tutta la mia carriera ed esserci riuscito sul finire rende tutto più speciale. Quando ho visto la Coppa l’ho baciata, ho avuto la sensazione che mi chiamasse. La ricordo bella, splendente, in uno stadio bellissimo”.