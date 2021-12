Messi: “Avevo timore di Henry. Non osavo guardarlo negli occhi”

Il Mirror ha pubblicato alcune dichiarazioni di Leo Messi, che parla dei suoi inizi al Barcellona, del doversi confrontare con grandi campioni, quando lui, a 16 anni, si approcciava alla prima squadra dalla “cantera”.

Messi racconta di aver rispetto di tutti, ma di un giocatore aveva un certo timore reverenziale, si tratta di Thierry Henry.

Queste le sue parole: “Rispettavo tutti i grandi campioni che c’erano. Da Ronaldinho, a Eto’o, a Puyol, senza parlare di Xavi, Iniesta, che erano comunque più giovani. Ma ce’era un giocatore che mi faceva tremare. Era Henry. Sapevo ogni cosa di lui. Sapevo cosa aveva fatto in Inghilterra e all’improvviso me lo sono trovato in squadra. Per lui provavo e provo una sorta di ammirazione. Il primo giorno che è arrivato nello spogliatoio non ho osato guardarlo negli occhi. Il suo modo di giocare, la semplicità con cui faceva certe cose. Faceva sembrare anche le cose difficili, semplici”.

Foto: Twitter Seleccion Argentina