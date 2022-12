Messi annuncia: “Domenica sarà la mia ultima partita in un Mondiale”

Domenica 18 dicembre, Lionel Messi giocherà la sua ventiseiesima (nessuno come lui) e ultima partita dei Mondiali. Un percorso iniziato nell’ormai lontano 2006, in Germania, e che lo ha visto disputare complessivamente 5 Coppe del Mondo. Domenic, nella finalissima del Mondiale in Qatar contro Francia o Marocco si chiuderà definitivamente un cerchio. Di seguito l’annuncio della Pulce a Olé: “Se domenica sarà la mia ultima partita a un Mondiale? Sicuramente sì. Ci sono molti anni davanti e non credo che ci sarà l’opportunità. E finire così è il massimo”.

Foto: Instagram Argentina