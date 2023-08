Messi ancora a segno: l’Inter Miami travolge Charlotte 4-0

Lionel Messi non ha intenzione di fermarsi e continua a dare spettacolo: nella notte, l’Inter Miami ha affrontato e battuto Charlotte 4-0 nella gara valida per i quarti di finale di Leagues Cup. L’argentino è stato nuovamente protagonista con l’ultima rete della gara: in gol anche Martinez e Taylor, autore di Malanda. Questa è stata l’ottava rete di Messi in cinque presenze con la maglia del suo nuovo club: un bottino da fuoriclasse, in attesa dell’esordio in MLS.

Foto: Instagram ufficiale Messi