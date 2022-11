Messi: “Amo il calcio, ma non credo giocherò ancora a lungo”

Lionel Messi, alla vigilia della Coppa del Mondo ha rilasciato un’intervista per il canale ufficiale del Conmenbol, dove si è soffermato anche sul suo futuro da giocatore. Ecco le sue parole: “Amo il calcio e mi diverto. E’ l’unica cosa che ho fatto in tutta la mia vita, ma non credo giocherò ancora a lungo. Finire la carriera in Argentina era un sogno che ho sempre avuto da bambino ma oggi dipende da tanti fattori. Adesso ho una famiglia, tre figli e ho appena fatto un cambiamento importante nella mia vita, costato tanto a me e a tutta la mia famiglia. Oggi sto bene. Le favorite per il Mondiale? Sono sempre le stesse. Credo che in pole ci siano Brasile, Francia e Inghilterra, ma in un Mondiale tutto può succedere”.

Foto: Twitter Argentina