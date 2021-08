Messi al PSG: l’attesa per il suo arrivo a Parigi continua

Leo Messi al Paris Saint-Germain: un’ operazione completata con alcuni dettagli che vanno però sistemati. Per questo motivo è stata una giornata frenetica, con indiscrezioni non tutte corrispondenti alla verità.

Nel frattempo, la Pulce è rimasto a Barcellona, malgrado l’aeroporto di Parigi fosse stato preso d’assedio dai fan del Paris Saint-German, convinti di un suo imminente arrivo. In realtà Messi sta aspettando che vengano perfezionati gli ultimi dettagli di una operazione così importante e onerosa, subito dopo si metterà in viaggio per Parigi.

Foto: Instagram personale