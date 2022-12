Messi, 1000 presenze in carriera e un gol che sblocca: 1-0 Argentina all’intervallo

L’Argentina è avanti 1-0 sull’Australia a fine primo tempo della gara valida per gli ottavi di finale di Qatar 2022. A decidere un gol di Messi, al 35′. Il suo primo gol nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale, nella sua gara numero 1000 in carriera.

Partita non bella, ritmi bassissimi, Argentina con maggiore possesso palla ma sterile, Australia brava a fare il suo compitino in fase difensiva, senza rischiare neanche troppo.

Al 35′ la rete del numero 10 dell’Argentina, arrivata quasi dal nulla, in un momento di totale equilibrio del match.

Argentina avanti 1-0, l’Australia dovrà sbilanciarsi e provare qualcosa di più per rientrare in gara.

Foto: twitter Argentina