Mertens: “Spero di restare a Napoli, ma non ho ricevuto nessuna offerta”

Emergono nuove dichiarazioni rilasciate in zona mista da Dries Mertens al termine della sfida tra il suo Belgio e la Polonia: “Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo“.

Foto: Twitter Napoli