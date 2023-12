Mertens: “Siamo delusi per l’eliminazione dalla Champions. Ora l’obiettivo è vincere l’Europa League”

Il Galatasaray è eliminato dalla fase a gironi di Champions League, dopo la sconfitta a Copenaghen. Nonostante un assedio finale, la compagine turca esce dalla massima competizione europea, e va in Europa League.

Al sito dell’Uefa, ha parlato Dries Mertens, attaccante del club turco, che ha così analizzato la gara: “Siamo molto delusi perché durante tutta la fase a gironi abbiamo avuto la possibilità di finire più in alto. Ma alla fine siamo arrivati solo terzi. È bellissimo giocare per questo club e sono molto orgoglioso di giocare qui. È pazzesco vedere come i tifosi sono sempre presenti, come sostengono la squadra. Ora abbiamo l’obiettivo di vincere l’Europa League. Bisogna sempre puntare al massimo: se non lo faremo, meglio non giocare”.

Foto: Instagram Galatasaray