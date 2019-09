Mertens: “Scudetto? Dobbiamo crederci, continuiamo a vincere. Rinnovo? Dipende”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato dopo la vittoria con la Sampdoria giunta grazie alla sua doppietta personale. A seguire le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Oggi era importante, dopo le nazionali, vedere come saremmo tornati, specie chi viene dal Sud America. È sempre difficile, ma oggi abbiamo dato un buon segnale. Nel primo tempo un po’ meno, ma nella ripresa abbiamo fatto vedere di avere voglia e che siamo una grande squadra. Scudetto? Dobbiamo crederci, in tutte le partite. Ora bisogna vincere, fare punti e vedremo solo dopo. Martedì il Liverpool? Chi ha giocato oggi ha fatto bene, poi vediamo. Se vuoi diventare una grande squadra devi avere anche grandi calciatori in panchina. Il rinnovo? Vediamo, dipende. Io sto qua, non ho altri pensieri”.

Foto: Napoli Twitter