Mertens: “Sarri mi diceva sempre quanto fosse dispiaciuto per le panchine. Mi ha fatto impazzire”

Quella di Dries Mertens è la classifica parabola di un giocatore che ha atteso tanti anni prima della definitiva consacrazione. Per lui è arrivata con l’addio di Higuain al Napoli, quando Maurizio Sarri gli diedi fiducia come centravanti. Proprio di quel periodo il belga ha parlato al portale Sportmagazine: “Nei mesi precedenti, quando non giocavo, ho parlato molto con Sarri. Nella sua prima stagione mi ha schierato titolare solo in sei occasioni. Ogni settimana mi chiamava alla sua scrivania e dovevo sentire quanto gli dispiacesse avermi messo di nuovo in panchina. Mi ha fatto realmente impazzire, spesso mi sono anche arrabbiato. Mi ha chiesto di capire il suo punto di vista e che, se un giorno fossi diventato allenatore, avrei capito l’importanza di avere un giocatore come me in panchina. Sono stati momenti difficili. In una partita contro la Sampdoria, ero talmente stufo della situazione che decisi che avrei deliberatamente giocato male. Sarri però mi conosceva e sapeva che non l’avrei mai fatto. Aveva ragione lui“.

Foto: twitter Napoli