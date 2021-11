Mertens: “Quando vedo il mare di Napoli mi chiedo come faccia a tornare in Belgio. Maradona? Sappiamo che è sempre con noi”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato del suo futuro in Campania e di cosa rappresenti Napoli per lui.

Queste le sue parole: “Scegliere un gol preferito? I miei gol sono tutti belli e importanti, non so sceglierne uno preferito. Rappresentano tutti un pezzo di cuore per questa città e questo club”.

Sullo scudetto: “Lo scudetto si deve sempre sognare, stiamo facendo bene e abbiamo comprato alcuni calciatori che hanno innalzato il livello. Sì, sognare si può. In alcune partite serve anche fortuna, poi speriamo di poter festeggiare”.

Sulla città: “Inutile dirvi quanto sia bella Napoli, lo sanno tutti. Quando mi sveglio e vedo il mare mi chiedo come faccia a tornare in Belgio. Spero di tornarci il più tardi possibile.

Su Maradona: “Maradona è sempre vivo, la città di Napoli è conosciuta in tutto il mondo anche grazie a lui. E’ stata molto dura andare avanti senza di lui, ma ne parliamo spesso e sappiamo che lui è con noi”.