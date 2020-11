Mertens, punizione-gioiello e Insigne in gran spolvero: domenica da ricordare

Ottimi riscontri per il Napoli e domenica da ricordare per Dries Mertens e Lorenzo Insigne, entrambi protagonisti in Nations League con due prestazioni da incorniciare.

Dries ha messo il timbro alla vittoria del Belgio sull’Inghilterra con una bellissima punizione delle sue, imprendibile.

Insigne è stato uno dei veri trascinatori dell’Italia che ha sbrigato agevolmente la pratica Polonia: un bellissimo gol annullato, un assist, intuizioni di livello, sempre dentro il gioco e da assoluto protagonista. Gattuso ritrova due interpreti in gran spolvero nella settimana che conduce alla partitissima di domenica sera al San Paolo contro il Milan.

Foto: Twitter ufficiale Champions League