Mertens preoccupa il Napoli. Emergenza in attacco per la gara contro la Lazio

L’infortunio di Mertens nel primo tempo di Inter-Napoli è in fase di valutazione, a breve dovrebbero arrivare aggiornamenti dalla società partenopea sulle sue condizioni, ma la sua uscita in lacrime da San Siro preoccupa e non poco.

Come se non bastasse nella ripresa si è aggiunto il rosso a Insigne, che toglierà anche il numero 24 dalla disponibilità di Gattuso per almeno un turno. Domenica sera contro la Lazio sono davvero contati i giocatori offensivi rimasti a disposizione del mister calabrese, considerando che Osimhen è ancora ai box e non verrà rischiato per nessun motivo al mondo prima di essere pronto al 100%.

Serviranno i gol di Petagna e i guizzi di Lozano e Politano al Napoli per sopperire alle assenze e rimanere agganciati ai piani alti della classifica.

Foto: Twitter ufficiale Napoli