Mertens: “Oggi ho fatto il primo tampone. All’infermiere ho detto che sono un suo fan”

Dries Mertens si è sottoposto, nelle scorse ore, al primo tampone per il Coronavirus. A rivelarlo lo stesso attaccante belga del Napoli ai microfoni del sito Voetbalkrant.com: “Oggi ho dovuto fare il tampone. Un infermiere è venuto alla mia porta e si è divertito perché mi ha detto che sua figlia è una mia grande fan. Gli ho risposto: ‘Sono io un tuo fan perché ho rispetto per quello che fai’. Gli ho anche chiesto: ‘Qual è la cosa più difficile che hai vissuto?’ E lui: ‘Tornare a casa e non poter riabbracciare i miei figli perché lavoro in ospedale’. Ho pensato fosse una brutta storia. Intanto aiutiamo nella distribuzione delle mascherine e speriamo finisca tutto il prima possibile”, le parole di Mertens.

Foto: Twitter ufficiale Napoli