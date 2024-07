Mertens: “Napoli, hai festeggiato troppo lo scudetto. Ma con Conte e Lukaku puoi rivincerlo. Tornare nello staff? Per ora no”

Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, che ha lasciato un grande cuore a Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sugli azzurri e sul suo futuro.

Queste le sue parole: “Tornare a Napoli come collaboratore di Conte? No, non ne abbiamo mai parlato. Conte, però, l’ho sentito e mi ha fatto una bella impressione. È una brava persona e un grande allenatore, ha carisma, è l’uomo giusto al momento giusto. Per i calciatori del Napoli ci sarà da pedalare, ma va bene così. L’assenza dalle coppe europee è un vantaggio soltanto se in settimana lavori sodo. E con Conte sarà così”.

Sullo scudetto: “A Napoli hanno festeggiato troppo lo scudetto, magari senza programmare bene la stagione successiva. Ma ci può stare, mancava da tanti anni. Ora però con Conte e Lukaku, si può rivincere”.

Foto: Instagram Galatasaray