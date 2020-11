Mertens: “Maradona amava il calcio. E’ stata dura oggi indossare la maglia del Napoli”

Dries Mertens a Sky ha commentato la vittoria sul Rjeka dei partenopei e ovviamente è tornato sulla morte di Maradona.

Queste le sue parole: “E’ stato un brutto momento per me e non posso neanche pensare per tutte le persone che hanno vissuto qui, per tutta Napoli, per gli argentini, per chi ha amato Diego. E’ stato importante per la società, per la città, per il Sud. Diego ci ha lasciato, ma dobbiamo conservare i bei ricordi. L’ultima immagine che ho di Maradona è di un uomo che rideva e che amava il calcio, che quando toccava il pallone faceva qualcosa di straordinario”.

Le scuse social: “Sì, perché non si può mettere il mio nome vicino al suo. In molti mi hanno detto di non scusarmi, di non avere colpe, di continuare a fare quello che ho sempre fatto, ma è difficile, è come se gli mancassi di rispetto”.

Sulla partita: “Non era facile, stasera avevamo un peso enorme con noi. Tutti pensano che sia facile giocare col Rijeka, ma non lo è. Ora dobbiamo pensare a domenica. Era dura oggi mettere la maglia del Napoli, ero emozionato. E’ difficile da spiegare”.

Foto: Twitter uff. Napoli