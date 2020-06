Mertens, l’Inter dopo il rinnovo con il Napoli. E la sfida al “fratello” Lukaku

Sarà anche la notte di Dries Mertens. Il folletto belga guiderà il Napoli, dopo qualche problema fisico che dovrebbe essere stato smaltito, contro l’Inter che lo aveva cercato a lungo nelle scorse settimane. Ma Dries ha voluto fortissimamente il club partenopeo, il rinnovo biennale con opzione va soltanto annunciato. E sarà lui a guidare la sua squadra che deve difendere l’1-0 dell’andata (gol di Fabian Ruiz) per raggiungere la Juve nella finale di Coppa Italia programmata per mercoledì prossimo. Un appuntamento che il Napoli non intende fallire. Ma l’Inter sarà molto motivata, ha voglia di ribaltare il risultato per avvicinare Conte a un nuovo appuntamento proprio contro la Juve. All’interno di questa sfida proprio Mertens troverà il “fratello” belga Romelu Lukaku per una sfida che si preannuncia elettrizzante, senza dimenticare gli altri attesi protagonisti nella notte del San Paolo. Ma Mertens contro Lukaku vale qualche riflettore in più, a caccia del primo gol (dopo lo 0-0 di ieri sera a Torino) post Coronavirus, il maledetto virus che ha condizionato tutto e tutti negli ultimi tre mesi.

Foto: Mirror