Mertens, il record è vicino: serve un solo gol per l’aggancio a Maradona

Ad aprire le marcature nel lunch-match odierno tra Napoli e Brescia è stato il solito Dries Mertens, con una conclusione di prima intenzione sull’assistenza in scivolata di Callejon. Quello del belga è il 114esimo gol con la maglia azzurra. Ciò significa che alla prossima marcatura, Ciro eguaglierà lo storico record di un certo Diego Armando Maradona (115) come miglior marcatore della storia del Napoli. Un traguardo straordinario, con Mertens che potrebbe addirittura raggiungere direttamente la vetta solitaria nel caso in cui riuscisse a trovare una doppietta alla prossima partita. E a quel punto, il suo nome sarà scritto indelebilmente nella storia del club partenopeo.

Foto: twitter Napoli