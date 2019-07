Mertens: “Futuro? Voglio firmare il rinnovo con il Napoli e battere altri record”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dalla piazza a Dimaro, sede del ritiro del club: “James Rodriguez? Dobbiamo puntare sempre ad un livello più alto, James sarebbe il benvenuto! Battere il record di Hamsik? Già giocare per il Napoli è un sogno, ma battere il record di Maradona già sarebbe un sogno, fare più gol ancora di più! Futuro? Voglio firmare il rinnovo e restare per battere altri record. Il gol più bello con la maglia del Napoli? Ce ne sono tanti, visto che c’è Manolas qua dico quello contro la Roma. Hanno detto che sono andato a pisciare sulla bandierina ma non è vero, l’esultanza è perché io amo i cani”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli