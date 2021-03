Mertens festeggia i 100 gol in Serie A: “Orgoglioso di questo traguardo. Sbrigati Lukaku!”

Attraverso un post sul profilo Twitter, Dries Mertens ha così festeggiato la doppietta di ieri contro la Roma che lo ha fatto salire a quota 100 gol segnati in Serie A, e che lo fanno diventare il primo calciatore belga a raggiungere tale traguardo: “Sono molto orgoglioso di questo nuovo traguardo: cento gol in Serie A. Primo giocatore belga a raggiungere questo traguardo… Sbrigati Lukaku!”.

Very proud of this new milestone: 💯 Serie A goals 😍. First Belgian player to reach 100 goals… hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq

— Dries Mertens (@dries_mertens14) March 22, 2021