Mertens e Politano regalano il derby campano al Napoli (2-0). Espulso Koulibaly

Al Maradona è tempo di derby tra Napoli e Benevento, gara valida per la 24a giornata di Serie A.

Partono meglio gli azzurri ma la squadra di Inzaghi in avvio è ordinata in fase difensiva e concede poco, la prima conclusione arriva da parte di Fabian Ruiz al quarto d’ora di gioco, il pallone va a lato rispetto alla porta difesa da Montipò.

Al 34′ il Napoli passa con Dries Mertens nella duecentocinquantesima presenza in A e al rientro da titolare: un cross basso di Ghoulam trova la deviazione vincente del belga, Foulon non sale e lascia in posizione regolare il numero 14 che fa 1-0.

Passa una manciata di minuti e Zielinski raddoppia, ma la bandierina si alza: Insigne è in fuorigioco attivo davanti all’estremo difensore del Benevento.

Nella ripresa arriva il 2-0, al 67′ Insigne crossa dalla sinistra verso Politano e Di Lorenzo che aspettano sul secondo palo. In un rocambolesco rimpallo con Letizia è dell’ex Inter il tocco decisivo. Ancora pericolosi gli uomini di Gattuso con Insigne e Koulibaly ma non arriva il colpo del definitivo ko. Il difensore senegalese termina anzitempo la sua partita, un fallo ingenuo su Letizia nella metà campo avversaria costringe Abisso a estrarre il secondo cartellino giallo. A 20′ dal termine è arrivato il debutto di Gaich nelle fila dei sanniti, l’argentino ha rilevato Lapadula.

Il derby campano va al Napoli, un 2-0 che dà morale agli azzurri, anche se alle tante assenze si aggiungerà la squalifica di Koulibaly per la gara contro il Sassuolo. Nell’infrasettimanale il Benevento proverà a riscattarsi ospitando l’Hellas Verona al Vigorito.

Foto: Twitter Napoli