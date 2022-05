Mertens e De Laurentiis premiano Insigne, lacrime e applausi per il capitano. Lui legge una lettera: “Ho sempre dato tutto ciò che avevo”

Napoli-Genoa è anche l’ultima di Lorenzo Insigne al Maradona. Il partenopeo raggiungerà in estate il Canada per la sua nuova vita calcistica. Prima della sua ultima partita al Insigne è stato premiato da Dries Mertens con una maglia celebrativa. Abbracci e lacrime per i due attaccanti azzurri, insieme anche a Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, fischiato dal pubblico di casa durante la consegna di una coppa al numero 24.

Insigne ha poi letto una letto una lettera al suo pubblico: “Grazie a una città che mi ha dato tanto. Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia. Stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza, ma anche una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza. Lasciare Napoli significa lasciare casa, mi mancherete sempre. Abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho sempre dato tutto ciò che avevo. Grazie di cuore, forza Napoli sempre”.

FOTO: Twitter Napoli