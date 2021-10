Mertens: “Con queste prestazioni Osimhen deve giocare sempre. Quest’anno siamo un grande gruppo”

Dries Mertens ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Legia Varsavia. Ecco quello che ha detto anche su Osimhen: “L’anno scorso aveva problemi con la lingua, non era facile inserirsi. Poi ha avuto un infortunio, insieme a me. Ho cercato di aiutarlo e adesso sta facendo cose incredibili, se fa così deve giocare sempre. Quest’anno siamo un grande gruppo, per il momento sta andando tutto bene e fisicamente stiamo molto bene. Volevo segnare ma non ce l’ho fatta. Mi piace giocare sia davanti che dietro alla prima punta”.

FOTO: Twitter Napoli