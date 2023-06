Il Galatasaray vince il campionato turco. Festeggia anche Dries Mertens, che ha così parlato dopo la gara con il Fenerbahce: “Sono diventato campione alla prima stagione in Turchia. Non è stato facile, soprattutto dopo i risultati ottenuti lo scorso anno. Ci sono stati tanti cambiamenti e sono arrivati ​​tanti giocatori, ma noi siamo diventati campioni come gruppo”.