Mertens arriva a venticinque presenze con il Galatasaray e scatta il rinnovo automatico fino al 2024

Nella vittoria per 6-0 del Galatasaray contro il Kayserispor è arrivato il venticinquesimo gettone stagionale per Dries Mertens, notizia importantissima per il belga perché secondo da contratto firmato quest’estate, scatta automaticamente il rinnovo anche per la prossima stagione e dunque per un altro anno il calciatore belga rimarrà in Turchia. Nella stagione attuale l’ex Napoli ha collezionato 6 gol e 3 assist e si sta confermando decisivo nella stagione del Galatasaray sempre più primo nel campionato nazionale.

Foto: Galatasaray Instagram