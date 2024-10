Merino: “L’Arsenal? Scelto grazie ad Arteta. Sono certo che è il passo giusto per la mia carriera”

Mikel Merino, dopo un grande europeo, è passato dalla Real Sociedad all‘Arsenal.

Il centrocampista spagnolo, ha collezionato, però, solo 55 minuti in stagione, anche a causa di un infortunio, ma ora è pronto a prendersi il suo spazio con i Gunners e anche in Nazionale, dove dovrà sostituire Rodri.

Queste le sue parole: “Mi sento bene e forte. Non vedevo l’ora di essere convocato per la prima volta dopo l’Europeo, ma non è stato possibile per la sfortuna di essermi fratturato la scapola. Sono molto felice di iniziare una nuova avventura e ho voglia di continuare a farlo”.

Sul suo passaggio all’Arsenal: “È stato un progetto che ha attirato la mia attenzione. L’ambizione dell’allenatore, dei giocatori e dei lavoratori si percepisce appena si parla con loro. Hanno valori molto simili, vogliono migliorare e vincere. Il Real non ha iniziato nel migliore dei modi. Il precampionato non è stato ideale, con partenze importanti. Il modo in cui stanno lavorando è impeccabile. L’impegno e il duro lavoro non mancheranno per invertire la rotta”, ha raccontato nella conferenza stampa odierna con la Spagna in vista degli impegni di Nations League“.

Su Mikel Arteta: “È un allenatore che ha molta passione per quello che fa. Non gli piace solo la tattica, ma anche la gestione dei gruppi. Anch’io sono molto appassionato di quello che faccio e quando lo vedi nei professionisti, ti trasmette la stessa passione. Sono all’Arsenal grazie a lui. È stato in grado di cambiare la situazione di un club che prima era in una situazione precaria”.

Foto: Instagram Mikel Merino