MERGIM BERISHA: L’ATTACCANTE CHE SEGUE LE ORME DI HAALAND

In casa Salisburgo si godono un nuovo tesoretto, il frutto di un lavoro di scout e di esperti di calcio, bravi nel reperire talenti e farli esplodere. E’ il momento di Mergim Berisha, attaccante classe 1998, di nazionalità tedesca ma di origini albanesi-kosovare.

Il giocatore, è il nuovo che avanza, l’erede di Herling Haaland, attaccante norvegese, esploso grazie al Salisburgo con numeri strepitosi l’anno scorso, prima della cessione al Borussia Dortmund nel gennaio 2020.

Berisha segue proprio le orme di Haaland. I numeri sono ancora leggermente inferiori al danese, ma restano comunque di altissimo livello. Per il tedesco, 5 gol in 5 partite in Champions, dietro solo a Morata, Rashford e proprio lui, Haaland, che sono a quota 6. L’anno scorso il danese, con il Salisburgo, ne aveva fatti 8 in 6 presenze, nel girone con Napoli e Liverpool. Come detto, i numeri sono leggermente inferiori al fenomeno norvegese, ma destinati ad avere una sorte simile.

Berisha è al Salisburgo dal 2008, quando venne ingaggiato nel settore giovanile dove ha militato fino alla Primavera nel 2015. Poi diversi prestiti in serie minori: nel 2015-16 gioca nel Liefering (società satellite del Salisburgo), poi una stagione con il LASK, nella Serie A austriaca. La svolta però arriva nel 2019: a gennaio Berisha ritorna in Austria, all’Altach, dove mette a referto ben 14 gol in 31 presenze. Nel gennaio 2020, dopo la cessione di Haaland al Borussia Dortmund, viene riportato in fretta e furia alla casa madre.

Il compito è difficile: non far rimpiangere Haaland. La stessa missione viene affidata anche ad altri compagni di reparto, come Patson Daka. L’inizio è stato complicato, poi però, i numeri sono iniziati a migliorare. Se nella Bundesliga austriaca è tutto rose e fiori, la risposta si attendeva in Europa. E così è stato: Berisha con 5 gol in 5 gare sta tenendo in vista i “tori rossi” in Champions in un girone che sembrava poter avere le due padrone già scritte: il Bayern Monaco, che ha confermato le premesse e l‘Atletico Madrid che invece ha zoppicato. La prossima settimana, alla Red Bull Arena, c’è proprio lo scontro diretto con l’Atletico Madrid che ora davvero rischia di uscire fuori dalla massima competizione europea.

Berisha scalda i motori, quindi, sognando una notte magica e magari un gol qualificazione, cosa che non è riuscita l’anno scorso ad Haaland. Il sogno di Berisha, dopo le 2 presenze con l’Under 21, è anche la chiamata della Nationalmannschaft, che continuando così, potrebbe arrivare a marzo.

Berisha è stato anche molto vicino a giocare in Serie A: il giocatore, nell’estate 2020, era stato proposto a vari club come Parma, Bologna, Sassuolo, Torino, Benevento e Crotone. L’affare non riuscì però a concretizzarsi con nessuno di questi club. Magari, ora, qualche rimpianto, qualcuno, ce l0 avrà.

Foto: Transfermarkt