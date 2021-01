Meret: “Vorrei più continuità. La squadra può crescere ancora tanto”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il momento della compagine partenopea.

Queste le sue parole: “Spero in un 2021 più positivo, sia per la squadra che per la gente. Per quel che mi riguarda, mi piacerebbe trovare un po’ più di continuità. Sicuramente non guasterebbe, ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo. Infortuni? Abbiamo perso diversi calciatori importanti per noi, ma c’è molta fiducia in tutti noi, chi va in campo sa al 100% cosa fare. La speranza è di recuperarli al più presto”.

Ieri pranzo di squadra: ha pagato Bakayoko? “Il mister aveva detto di sì, poi non so effettivamente chi ha pagato alla fine. E’ stata una bella occasione per stare insieme e staccare dopo tanti allenamenti di fila. Un giorno di scarico ci stava, oggi abbiamo ripreso a lavorare per domenica”.



Sul Covid: “Il momento è difficile e dobbiamo adattarci alla situazione che stiamo vivendo. Non c’è tanto tempo per recuperare e preparare la partita successiva, ma sapevamo che sarebbe stato così, quindi facciamo tutto il possibile per farci trovare sempre pronti”.

Sulla Fiorentina: “Proveremo a fare il nostro gioco. La Fiorentina ha giocatori di grande qualità sia a centrocampo che in avanti, quindi in fase difensiva dovremo essere più attenti rispetto alle ultime partite. In fase offensiva invece dovremo essere più cattivi e concreti sotto porta”.

Poi ci sarà la Supercoppa con la Juventus mercoledì.

“Sarà un’altra grandissima sfida contro una squadra che sta passando un momento positivo. Sarà difficile, ma faremo di tutto per provare a portare un altro trofeo a casa da regalare ai tifosi. Vincere con continuità ti dà grande fiducia nei tuoi mezzi. Sarà una gara importantissima, come tutte quelle che seguiranno”.

L’Italia può vincere l’Europeo?

“Siamo una squadra importante che ha fatto molto bene negli ultimi due anni. Abbiamo fatto tante vittorie, trovando continuità, noi ci crediamo”.

Foto: Twitter uff. Napoli