Meret: “Vincere aiuta a vincere. Tramite il lavoro quotidiano possiamo continuare a ottenere i risultati positivi”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha commentato a fine gara il risultato dell’amichevole che ha visto in campo i campani contro l’Antalyaspor.

Queste le sue parole:“Vincere è sempre importante perché ci dà fiducia e morale. Ovviamente era difficile ripartire dopo questa sosta, ma siamo riusciti a ottenere una buona vittoria. Ora continuiamo a lavorare e prepararci per la ripresa della Serie A. Tramite il lavoro quotidiano possiamo continuare a ottenere i risultati positivi che già abbiamo avuto nella prima parte del campionato. Non dobbiamo mai calare l’attenzione. Io sto lavorando tanto perché il mister mi chiede tanto, non è stato facile giocare su questo campo che ci ha creato qualche difficoltà, ma siamo riusciti a vincere. Questi match servono anche per fare qualche esperimento in vista della Serie A. I miei compagni al Mondiale? Non li ho sentiti, si meritano queste vacanze e sappiamo che quando torneranno con noi daranno il massimo. Come ci stiamo allenando? Per ora stiamo facendo molte sedute doppie e in campo si è visto che eravano un po’ stanchi e poco lucidi in certe situazioni ma ci faremo trovare pronti”.

Foto: Instagram Meret