Meret: “Troppi gol presi, dobbiamo migliorare. Koulibaly-Manolas grande coppia”

Alex Meret, giovane portiere del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo il punto della situazione in casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “In difesa non siamo partiti benissimo, 7 gol in 2 gare sono tanti. Sicuramente dobbiamo migliorare, ma avere due centrali come Koulibaly e Manolas è una garanzia, magari non sono ancora abituati a giocare insieme perché hanno fatto pochi allenamenti. Bisogna lavorare per migliorare, sono sicuro che dalle prossime partite la fase difensiva sarà migliore. L’autogol di Koulibaly? Capita a tutti di sbagliare, non si può criticare uno come Kalidou che è stato forse il migliore della passata stagione. Ci sta di sbagliare, fa male perché è arrivato alla fine ma l’importante è rialzarsi e pensare alle prossime partite. Di Lorenzo? Si è calato bene nella nuova realtà, è un ragazzo serio e professionale. Ha dimostrato subito di poter stare in questo gruppo, gli auguro di fare benissimo in questa stagione”.

Foto: Napoli Twitter