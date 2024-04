Meret: “Se giochiamo come contro la Roma possiamo chiudere in maniera positiva. Cercheremo di vincerle tutte”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss sulla stagione complicata degli azzurri.

Queste le sue parole: “L’obiettivo è vincerle tutte. Sappiamo di aver perso tante occasioni per strada, ma dobbiamo proseguire al meglio. Se giochiamo così, se facciamo partite importanti, possiamo raccogliere di più. Calzona si è fatto sentire in maniera importante, la prestazione di Empoli era stata molto negativa. Abbiamo lavorato ancora più duramente e con più attenzione per fare una prestazione migliore, ci siamo riusciti ma il risultato non è arrivato. Ci teniamo la reazione, che credo si sia vista”.

Il ritiro ci ha fatto bene? “Alla fine siamo andati un giorno in più in ritiro, non è quello che fa la differenza. La differenza la fa la voglia di sacrificarci, quella che abbiamo mostrato contro la Roma, non ritiro o non ritiro”.

Foto: Instagram Meret