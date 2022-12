Meret: “Scudetto come nell’87? Vogliamo provarci. A gennaio dobbiamo dare un grande segnale”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Alex Meret, ha così parlato della vittoria dell’Argentina al Mondiale: “Ieri ho visto la partita: l’Argentina ha fatto una gran vittoria e secondo me ha meritato per quello che ha dimostrato durante tutta la partita. Lo so che l’ultima volta in cui l’Argentina vinse un Mondiale e il Napoli vinse lo scudetto . Io sono scaramantico a volte sì e a volte no. Speriamo di poter ripetere quel che è già successo, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte di stagione, per continuare a stare là davanti e per provare ad arrivare primi“. E sul ko con il Villarreal in amichevole non ha scosso le convinzioni azzurre: “Perdere non fa mai piacere, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Con il Lille speriamo di non commettere di nuovo questi errori, sarà importante innanzitutto fare una buona prestazione”. Sull’impegnativo gennaio e gli scontri diretti in arrivo: “La pressione c’è sempre, l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla prima di campionato. A gennaio abbiamo tante partite difficili e importanti, ripartendo bene sicuramente potremo dare un grande segnale a tutte le altre squadre: noi ci siamo e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto a inizio campionato. Ci stiamo preparando al meglio per questo”.

Foto: Instagram Meret