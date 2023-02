Meret: “Risultati impensabili per molti in estate. Champions? Vogliamo andare il più avanti possibile”

Alex Meret, estremo difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per presentare la sfida in programma domenica sera contro la Cremonese e tracciare un resoconto della stagione della squadra di Luciano Spalletti, prima in campionato con un vantaggio di 13 punti sull’Inter: “C’è grande entusiasmo ma siamo anche maturi per capire che bisogna concentrarsi su una partita alla volta. Stiamo vivendo un periodo bellissimo sotto il profilo dei risultati e della espressione di gioco, però siamo anche consapevoli che manca mezza stagione e che ci sono davanti tantissimi appuntamenti importanti che andranno affrontati con la mentalità giusta. La Cremonese è una squadra di rispetto che ci ha eliminato dalla Coppa Italia. Proprio alla luce di quella esperienza dovremo dare il massimo per poterci prendere una rivincita in campionato”.

Serie A e non solo, il Napoli vuole fare grandi cose anche in Champions League: “Mister Spalletti è un maestro a tenere sempre alta la nostra concentrazione e a guidarci per essere sempre sul pezzo curando ogni particolare. Ci sta conferendo un grande apporto psicologico e se abbiamo acquisito sicurezza nei nostri mezzi, lo dobbiamo molto a lui. La Champions è un obiettivo straordinario e prestigioso. Sinora il girone di qualificazione ci ha detto che possiamo competere anche a livelli internazionali. Possiamo stare tra le migliori d’Europa e faremo di tutto per andare quanto più avanti sarà possibile. Quest’anno stiamo ottenendo risultati fantastici che erano per molti impensabili questa estate”.

Foto: Instagram Meret