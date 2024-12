Meret, priorità al Napoli: il summit con i fratelli Pastorello e l’esito dell’incontro

Alex Meret ha un contratto in scadenza a giugno e nel pomeriggio i fratelli Pastorello suoi agenti sono stati a Castel Volturno come documentato in esclusiva dalle immagini di Sportitalia. Al netto di tutte le voci provenienti sul suo conto, anche di interesse da parte di altri club italiani, la priorità di Meret è stata data al Napoli. E l’incontro di oggi è stato costruttivo, in attesa di trovare tutti gli incastri per un prolungamento per un altro paio di stagioni (dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2027) più eventuale opzione.

Foto: Sportitalia