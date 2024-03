Meret: “Non dobbiamo pensare a martedì. L’andata col Torino è stata una delle gare più brutte della stagione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha così parlato prima della sfida contro il Torino: “Non si deve pensare a martedì, quella di oggi è una partita troppo importante che può dare un senso al nostro finale di stagione e ci permetterebbe di rimetterci in corsa per la Champions. Non possiamo sottovalutare il Torino, un avversario ostico. Quella dell’andata è stata una delle gare più brutte della stagione e oggi vogliamo rifarci e prenderci una rivincita. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, ritrovando il nostro gioco e abbiamo dimostrato nelle ultime uscite di essere in crescita. Quello che faranno gli altri non possiamo controllarlo”.

Foto: Instagram Meret