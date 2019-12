Meret: “Noi giocatori siamo i primi responsabili, le voci su Ancelotti non ci toccano”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto in conferenza stampa insieme a mister Ancelotti alla vigilia del match di Champions League contro il Genk: “Sappiamo che è una gara importante, siamo desiderosi di ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo. Siamo tutti concentrati, sappiamo che il passaggio del turno dipende solo da noi. Non vogliamo pensare alle cose negative, ma solo a regalare una vittoria ai nostri tifosi“.

Momento Napoli

“Bisogna lasciare tutto il resto fuori, pensando solo al campo. Tutto il resto non ci deve condizionare. Non riusciamo a mantenere ritmi alti durante tutta la partita, questo ci condiziona. Penso però sia un fatto mentale, non fisico”.

Si gioca per Ancelotti

“È una gara importante, penso che se dovesse arrivare una vittoria sarà importante per tutti quanti, non solo per il mister. Quelli che vanno in campo siamo noi giocatori, siamo noi i primi responsabili. Dobbiamo dare quel qualcosa in più che nell’ultimo mese ci è mancato, dobbiamo dare tutti il massimo per uscirne. Il gruppo non segue le voci che arrivano da fuori, pensiamo solo a fare il nostro lavoro sul campo”.

Foto: Twitter Napoli